Грозы ожидаются в Псковской области 15 июля

16:11, 14 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами пройдёт кратковременный дождь, гроза, день прогнозируют без существенных осадков. Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +21 до +26 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.