Вторая смена баскетбольного лагеря на базе школы №13 прошла в Великих Луках

12:20, 17 июля 2023, ПАИ

Вторая смена баскетбольного лагеря на базе средней общеобразовательной школы № 13 прошла в Великих Луках с 10 по 14 июля. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на баскетбольный клуб «Регион 60».

Лагерь собрал около 25 баскетболистов, которые практиковали свои игровые умения, подтягивали навыки, участвовали в интерактивных занятиях и учились командной коммуникации.

За время лагеря прошло четыре соревнования: турниры 5х5 и 2х2 для младшей группы, американка и конкурс индивидуального баскетбольного мастерства.

В конце смены победители соревнований получили призы.