История с розыском увезённых в Псковскую область детей получила продолжение

16:22, 17 июля 2023, ПАИ

История с розыском увезённых в Псковскую область детей получила продолжение. Семилетняя Майя и пятилетний Матвей Коломайнен пропали в Петрозаводске 4 июня, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

По предварительной информации, их вывезли в Псковскую область на автомобиле Mersedes Glk 350 4Matic с государственным номером А 095 EM 178. Позже стало известно, что детей увёз бывший муж петрозаводчанки Инны Коломайнен. Последний раз мать смогла поговорить по телефону с детьми 14 июня. С тех пор телефон бывшего супруга заблокирован, сообщает издание «СампоТВ 360».

Инна Коломайнен несколько раз обращалась в полицию, но отец не лишён родительских прав, и нет решения суда о месте проживания детей. По закону никакой криминальной составляющей в этом деле нет. Женщина обратилась к детскому омбудсмену Карелии – Геннадию Сараеву.

«На мой взгляд, нужно привлекать к ответственности, но у нас нет такой статьи. На сегодняшний момент папу разыскивают как злостного неплательщика алиментов. То есть не как родителя, который увёз детей. Потому что это вопрос конфликта двух взрослых родителей. То, что происходит, – вопрос неурегулированных отношений», – разъяснил он.

«Я бы хотела им сказать: «Я вас очень люблю, никогда не брошу, всегда найду и всегда буду с вами!» – приводятся в публикации слова матери пропавших детей Инны Коломайнен.

Любые сведения, которые помогут в поиске детей, можно сообщить по телефонам: 8 (911) 052-40-90 или 112.