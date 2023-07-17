Уху на 14 тысяч порций приготовят в рамках празднования 700-летия Гдова

16:14, 17 июля 2023, ПАИ

Уху на 14 тысяч порций приготовят в рамках празднования 700-летия первого упоминания Гдова в летописи, которое состоится 4-6 августа. Об этом рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в новом выпуске программы «Псковский телеграм Online».

«В пятницу был технический выезд, где осмотрела площадку, и пока мне всё нравится: и площадка, и берег, на котором будем проводить фестиваль «Наше море», – отметила она.

По её словам, в этом году организаторы праздника планируют побить рекорд России и сварить самую большую уху на территории побережья. Для этого была придумана конструкция в 4,5 тонны.

«Для нас Гдовский край – рыбный край, потому рыба в ухе будет местная, её поставит местный рыбозавод. Уха, которую мы сварим, будет рассчитана на 14 тысяч порций», – заявила Ольга Тимофеева.

Также она подчеркнула, что для каждого найдётся занятие: для участников праздника будут организованы мастер-классы. Например, гости смогут раскрасить рыбу и взять её с собой.