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Политика

Почти на 40 млн рублей пополнился бюджет Пскова

Бюджет Пскова пополнился на 39 млн 315 тысяч рублей. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Псковская городская Дума

Как пояснила председатель профильного комитета Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, бюджет увеличился в связи с поступлениями налогов на прибыль и совокупный доход, а также субсидиями из вышестоящих бюджетов.

Средства, а это 27 млн рублей, направят на выполнение комплексных работ на объектах зелёного хозяйства: парках и скверах города.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 784 тысячи рублей выделяется на поддержку ТОС и местных инициатив, в том числе – ТОС «Детская площадка» по адресу Ижорского Батальона – 386 тысяч рублей. Помимо этого, 384 тысячи рублей направят на установку детской площадки ТОС «Тиконд ретро».

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