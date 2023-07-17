Почти на 40 млн рублей пополнился бюджет Пскова
Бюджет Пскова пополнился на 39 млн 315 тысяч рублей. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы, передаёт корреспондент ПАИ.
Как пояснила председатель профильного комитета Псковской городской Думы Юлия Пожидаева, бюджет увеличился в связи с поступлениями налогов на прибыль и совокупный доход, а также субсидиями из вышестоящих бюджетов.
Средства, а это 27 млн рублей, направят на выполнение комплексных работ на объектах зелёного хозяйства: парках и скверах города.
Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 784 тысячи рублей выделяется на поддержку ТОС и местных инициатив, в том числе – ТОС «Детская площадка» по адресу Ижорского Батальона – 386 тысяч рублей. Помимо этого, 384 тысячи рублей направят на установку детской площадки ТОС «Тиконд ретро».
Игорь Романов представил документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Начался приём документов для регистрации кандидатов на выборы губернатора Псковской области
Константин Болотин: Почётные граждане – люди, внесшие значительный вклад в жизнь Пскова