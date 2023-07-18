Два пенсионера пострадали при пожаре на улице Труда в Пскове

10:43, 18 июля 2023, ПАИ

Два пенсионера пострадали во время пожара в квартире на улице Труда в Пскове, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Сегодня в 6:00 в Пскове на улице Труда в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома произошло возгорание.

В результате пожара сгорела одна из комнат квартиры и закоптились остальные помещения.

74-летнюю женщину и 74-летнего мужчину доставили в медучреждение.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы зарядного устройства мобильного телефона.

Пожарным удалось эвакуировать десять человек, в том числе двух детей.