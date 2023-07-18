Два пенсионера пострадали при пожаре на улице Труда в Пскове
Два пенсионера пострадали во время пожара в квартире на улице Труда в Пскове, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Сегодня в 6:00 в Пскове на улице Труда в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома произошло возгорание.
В результате пожара сгорела одна из комнат квартиры и закоптились остальные помещения.
74-летнюю женщину и 74-летнего мужчину доставили в медучреждение.
Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы зарядного устройства мобильного телефона.
Пожарным удалось эвакуировать десять человек, в том числе двух детей.
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18 июля 2023
Два пенсионера пострадали при пожаре на улице Труда в Пскове