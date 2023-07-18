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Общество

Псковский губернатор назвал лучшие по исполнению нацпроекты

Совещание по реализации на территории региона национальных проектов провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В нём приняли участие вице-губернаторы, руководители исполнительных органов области и муниципалитетов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона в целом отметил положительную динамику совместной работы. Среди направлений-лидеров – «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография» и «Туризм».

«На данный момент руководители этих направлений показывают системную работу и стабильный результат», – сказал Михаил Ведерников.

На совещании участники обсудили ситуацию на объектах строительства, капитального ремонта и благоустройства по направлениям «Жильё и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные качественные дороги».

Губернатор обратил внимание на важность соблюдения сроков и дал поручения профильным руководителям по ускорению темпов работ по некоторым направлениям.

Также Михаил Ведерников напомнил участникам совещания о правилах работы с недобросовестными подрядчиками, которые не выполняют свои обязательства должным образом. Ранее этому был посвящён большой семинар-совещание с представителями Федеральной антимонопольной службы.

«И председатели комитетов, и главы муниципалитетов должны на постоянной основе, ежедневно контролировать работы на объектах», – добавил он.

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