Псковский губернатор назвал лучшие по исполнению нацпроекты
Совещание по реализации на территории региона национальных проектов провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В нём приняли участие вице-губернаторы, руководители исполнительных органов области и муниципалитетов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глава региона в целом отметил положительную динамику совместной работы. Среди направлений-лидеров – «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография» и «Туризм».
«На данный момент руководители этих направлений показывают системную работу и стабильный результат», – сказал Михаил Ведерников.
На совещании участники обсудили ситуацию на объектах строительства, капитального ремонта и благоустройства по направлениям «Жильё и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные качественные дороги».
Губернатор обратил внимание на важность соблюдения сроков и дал поручения профильным руководителям по ускорению темпов работ по некоторым направлениям.
Также Михаил Ведерников напомнил участникам совещания о правилах работы с недобросовестными подрядчиками, которые не выполняют свои обязательства должным образом. Ранее этому был посвящён большой семинар-совещание с представителями Федеральной антимонопольной службы.
«И председатели комитетов, и главы муниципалитетов должны на постоянной основе, ежедневно контролировать работы на объектах», – добавил он.
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