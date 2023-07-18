Концерт органной музыки смогут посетить псковичи 23 июля

15:38, 18 июля 2023, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Органные хиты четырёх столетий» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви Пскова 23 июля в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В мероприятии примет участие петербургская органистка, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классам органа и клавесина и карильона, ассистент и преподаватель кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского государственного университета, доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат и дипломант международных органных конкурсов Мария Лобецкая.

«В концерте прозвучат мировые органные шедевры: легендарные Токката и фуга ре минор немецкого композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, Прелюдия для органа № 3 соль мажор Николауса Брунса, известнейшая Готическая сюита французского романтика Леона Боэльмана, Соната для органа № 6 ре минор немца Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди, а также сюита для органа «Молитва» на тему Лоренцо Перози, нашего современника, советского и российского органиста и композитора Олега Янченко», – отметили организаторы.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов необходимо обращаться по телефонам: 8 (8112) 62-13-50, 8 (911) 968-63-32 и 8 (911) 209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове находится на улице Плехановский Посад, 64.