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Происшествия

Дедовичский суд рассмотрит дело о попытавшемся убить попутчика жителе Петербурга

Уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга поступило в Дедовичский районный суд Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Мужчина имеет двойное гражданство: Российской Федерации и Белоруссии. Его обвиняют в хулиганстве и грубом нарушении общественного порядка, совершенном с использованием предметов, используемых в качестве оружия. А помимо этого – в покушении на убийство. 

Житель Петербурга совершил преступления в вагоне-ресторане поезда дальнего следования. Максимальное наказание по первому эпизоду составляет до семи лет лишения свободы, по второму эпизоду – до 15 лет лишения свободы.

В ходе следствия мужчине назначили меру пресечения в виде домашнего ареста.

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