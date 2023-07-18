Суд вынес приговор лесорубу, который случайно убил мужчину в Порховском районе

18:23, 18 июля 2023, ПАИ

Лесоруба, который случайно убил мужчину в Порховском районе, осудили. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов.

В январе 2023 года мужчина работал на лесозаготовке и во время спиливания дерева задел другое дерево, которое переломилось и упало на потерпевшего, находившегося поблизости.

Суд обвинил мужчину в убийстве по неосторожности, а именно в преступной халатности, так как подсудимый не удостоверился в отсутствии людей в опасной зоне во время работы и в безопасности своих действий.

В результате удара стволом дерева потерпевший получил тяжкий урон здоровью, от чего впоследствии скончался.

Отметим, что подсудимый добровольно явился в полицию с чистосердечным признанием. Также у него есть малолетний ребенок.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год с установлением ограничений: не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными данного вида наказания; не выезжать за пределы муниципального образования. Также на осужденного возложена обязанность один раз в месяц являться в государственный орган для регистрации.