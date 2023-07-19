Мужчина пострадал при столкновении Porsche и фуры в Струго-Красненском районе
Столкновение двух автомобилей – Porsche Cayenne и фуры MAN произошло в деревне Феофилова Пустынь в Струго-Красненском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал водитель Porsche. Помощь ему оказывают на месте, в настоящее время решается вопрос о его госпитализации.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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