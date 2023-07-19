Банк ДОМ.РФ составил список регионов-лидеров по «Льготной ипотеке на новостройки»

15:56, 19 июля 2023, ПАИ

Продуктом Банка ДОМ.РФ «Льготная ипотека на новостройки» воспользовались в текущем году 6000 российских семей. В качестве кредитов они получили 32,3 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за этот же период 2022-го. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

На первом месте в рейтинге Москва. Здесь выдали кредитов на 9 млрд рублей, рост в сравнении с прошлым годом составил 3,5 раза. Второе место – у Московской области – 3,8 млрд, рост также в 3,5 раза. Третью строчку в списке занимает Краснодарский край – 3,3 млрд, рост в 2,5 раза.

Первая десятка включает, кроме вышеуказанных регионов, Петербург, Тюменскую, Новосибирскую, Свердловскую, Ростовскую, Нижегородскую области и Красноярский край. Новосибирская и Свердловская области при этом показали рост по объёму кредитования на 20 %.

«Покупка первичного жилья – один из самых эффективных способов вложения средств, прежде всего за счёт роста стоимости квартир до момента сдачи в эксплуатацию, а также благодаря механизму эскроу. Безусловно, льготная ипотека на новостройки стимулирует спрос, являясь важным инструментом улучшения жилищных условий россиян и развития девелоперского бизнеса. Но мы понимаем – масштабное антикризисное госсубсидирование рынка должно быть временным. Считаем, что базовой госпрограммой может стать адресная «Семейная ипотека», которая может быть масштабирована, например, за счёт снижения ставки на покупку просторных квартир», – рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Аналитики Банка ДОМ.РФ поделились статистикой по покупающим жильё на первичном рынке. Сейчас в данном сегменте нет всплеска инвестиционной активности. Квартиры в настоящее время приобретают семьи для улучшения условий проживания или родители для детей.