ЕР: Текущая экономическая ситуация не помешает выполнить народную программу

12:17, 20 июля 2023, ПАИ

Финансирование народной программы «Единой России» в федеральном бюджете на предстоящую трёхлетку обсудили на программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева с федеральными министрами, сообщает сайт ER.ru.

Как подчеркнул председатель партии, в проекте бюджета на 2024-2026 годы необходимо предусмотреть финансирование всех положений народной программы. Первоочередная задача – обеспечить безопасность государства, обороноспособность, потребности СВО – на это должны быть направлены все усилия.

«Главный финансовый документ страны создаётся в сложной обстановке. Задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял. Мы противостоим крайне серьёзным вызовам и угрозам. Неукоснительный приоритет для партии – интересы граждан», – сказал Дмитрий Медведев.

Необходимо учитывать также нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности Вооружённых сил, в том числе – вопросы кадрового обеспечения, отметил председатель партии, добавив, что «Единая Россия» принимает активное участие в работе по привлечению специалистов на оборонные предприятия.

«Оборонные предприятия получили большие заказы. И далеко не всегда у них есть для того, чтобы эти заказы выполнять, необходимые кадры», – отметил он.

Председатель партии призвал уделить особое внимание в федеральном бюджете финансированию социально значимых проектов в новых регионах.

«Они такую помощь в буквальном смысле выстрадали. И должны получить её как можно быстрее», – подчеркнул он.

В свою очередь секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что ни СВО, ни внешнее давление не являются для «Единой России» причиной отложить реализацию народной программы.

«Все её положения, всё то, что мы обещали избирателям, – будет заложено в бюджет на следующий год. Об этом договорились с членами правительства, руководством Минфина. Это значит, что мы продолжим капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем подключать дома по социальной догазификации, заниматься благоустройством дворов и парков. Приводить к российским стандартам жизнь в новых регионах», – пояснил он.

В том числе в полном объёме будет финансироваться фронт, сказал Андрей Турчак.

«Безусловным приоритетом остаются социальные обязательства перед людьми. Они будут исполнены. Все цели, которые мы перед собой ставим, реальны. И мы их достигнем», – резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, выполнение социальных обязательств – приоритет бюджетной политики. Федеральный бюджет 2024-2026 предусматривает финансирование ключевых положений народной программы «Единой России».

«Мы закладываем средства на ежемесячные пособия на детей, повышение МРОТ, программу горячего питания школьников 1-4 классов, выплаты за классное руководство. Продолжим не только программы капремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, но и модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения. Также предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, новые спортивные площадки, строительство объектов транспортной инфраструктуры», – подчеркнул министр финансов.

Как отметил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, капитальный ремонт школ является ключевым разделом народной программы «Единой России». В прошлом году в Псковской области были отремонтированы 33 школы, в этом году в порядок будут приведены ещё десять. Ход работ на этих объектах находится на особом контроле у партийцев и депутатов всех уровней.

«Вопрос держу на личном контроле. Во время рабочего визита в Куньинский район проинспектировал ход капитального ремонта Каськовской школы. Здесь в двух корпусах будет проведен большой объём работ. На обновление учреждения образования из федерального бюджета выделено более 16 млн рублей. Это уже третья школа в районе, которая приводится в порядок по программе «Единой России», – сказал Александр Козловский.

Он также уточнил, что на данный момент в Каськовской школе уже полностью завершены замена кровли и окон, а также ремонт фундаментов двух корпусов. Фасады зданий подготовлены к отделке металлосайдингом. Все работы должны быть завершены уже в середине августа. Представитель подрядной организации заверил, что укладывается в заявленные сроки.

«Народная программа в Псковской области также активно реализуется и в других направлениях: благоустраиваются территории, оснащаются и ремонтируются объекты здравоохранения, вводятся в оборот сельхозземли, ремонтируются дороги, устанавливаются вышки мобильной связи, повышается транспортная доступность региона, развивается туризм», – заключил Александр Козловский.

Проект федерального бюджета перед голосованием во фракции и Госдуме рассмотрят на программной комиссии «Единой России». Партия вместе с кабмином обсудит, финансирование каких положений народной программы требует дополнительной проработки и какие решения необходимы для её эффективной реализации на территории новых регионов.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране.

13 июня 2023 года «Единая Россия» внесла более 70 изменений в народную программу. Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление двух новых – «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма».