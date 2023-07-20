Андрей Маковский: В России сформировалась стабильная система продовольственного снабжения

13:40, 20 июля 2023, ПАИ

В России сформировалась по-настоящему стабильная система продовольственного снабжения, подчеркнул депутат Псковского областного Собрания, кандидат политических наук, старший научный сотрудник ПсковГУ Андрей Маковский.

Андрей Маковский отметил, что в 2023 году мировое сообщество пришло к одному важному факту. Он уточнил, что государственный суверенитет теперь зависит от продовольственного самообеспечения: «Продовольственный суверенитет – это главный элемент независимости».

«Не секрет, что холодильник граждан победит, и телевизор, и смартфон, и всё на свете. Самая главная потребность человека – это есть и пить. И в нашей стране сформировалась по-настоящему стабильная система продовольственного снабжения. Несмотря на западные санкции, наши полки в магазинах полны, цены на социально значимые товары не растут выше уровня инфляции, дефицита нет», – подчеркнул Андрей Маковский.

Он заметил, что в западных странах наблюдается обратная картина. Андрей Маковский добавил, что из-за отсутствия продовольственного суверенитета такие страны как Латвия, Литва, Эстония, Украина потеряли самостоятельность. «Холодильники в этих странах напрямую зависят от воли политической элиты США», – сказал он.

«В чём же суть продовольственного суверенитета? Мы сохранили все важные производства, которые были основными до СВО. Изменили поставщиков, изменили логистику, минуя прозападные страны. Произошло импортозамещение», – рассказал Андрей Маковский.

Он уточнил, что именно импортозамещение дало толчок для местных фермеров. Теперь самое главное – развивать местную продовольственную экономику и в будущем не допускать насыщение продовольственного рынка западными компаниями, которые скоро захотят вернуться и начнут сбивать цену, заключил Андрей Маковский.