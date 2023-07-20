Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка о писателе Викторе Муйжеле открылась в Печорах

Выставочный комплекс, посвящённый личности, жизненному пути и творчеству писателя Виктора Муйжеля, открылся в Музее истории города Печоры в рамках цикла «Выставка одного экспоната». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В пространстве выставки представлены предметы, принадлежавшие Виктору Муйжелю, который в начале XX века жил в Печорах. Его литературное творчество пришлось на начало ХХ века – «серебряный век». Он также был знаком со многими писателями, среди которых Максим Горький, Владимир Короленко, Викентий Вересаев, Александр Куприн, Иван Бунин, Леонид Андреев.

Результатом творчества псковича стало собрание сочинений в одиннадцати томах, вышедших в 1910 годах в Петербурге.

В музее отметили, что наиболее ценным экспонатом выставки является рукопись пьесы авторства Виктора Муйжеля «Вешний ветер», которую посетители смогут увидеть вживую. Помимо этого, в выставочном пространстве представлены фотографии и личные документы писателя, хранящие в себе не только историческую информацию, но и дух того времени, в частности, паспортная книжка писателя, выданная ему 6 июня 1912 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 июля 2023

Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

20 июля 2023

Выставка о писателе Викторе Муйжеле открылась в Печорах

20 июля 2023

О системах водоснабжения и канализации в Пскове поговорили на «Серебряном дожде»

20 июля 2023

Линия по выпуску бутилированной питьевой воды может открыться на псковском «Горводоканале» 

20 июля 2023

Андрей Маковский: В России сформировалась стабильная система продовольственного снабжения

20 июля 2023

Ребята из Невеля стали участниками Всероссийского слёта «Хранителей истории» от «Движения первых»

20 июля 2023

Средняя степень износа систем водоснабжения и канализации в Пскове превышает 60 %

20 июля 2023

Псковские врачи-гинекологи отметили профессиональный праздник


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...