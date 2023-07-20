Выставка о писателе Викторе Муйжеле открылась в Печорах

14:24, 20 июля 2023, ПАИ

Выставочный комплекс, посвящённый личности, жизненному пути и творчеству писателя Виктора Муйжеля, открылся в Музее истории города Печоры в рамках цикла «Выставка одного экспоната». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В пространстве выставки представлены предметы, принадлежавшие Виктору Муйжелю, который в начале XX века жил в Печорах. Его литературное творчество пришлось на начало ХХ века – «серебряный век». Он также был знаком со многими писателями, среди которых Максим Горький, Владимир Короленко, Викентий Вересаев, Александр Куприн, Иван Бунин, Леонид Андреев.

Результатом творчества псковича стало собрание сочинений в одиннадцати томах, вышедших в 1910 годах в Петербурге.

В музее отметили, что наиболее ценным экспонатом выставки является рукопись пьесы авторства Виктора Муйжеля «Вешний ветер», которую посетители смогут увидеть вживую. Помимо этого, в выставочном пространстве представлены фотографии и личные документы писателя, хранящие в себе не только историческую информацию, но и дух того времени, в частности, паспортная книжка писателя, выданная ему 6 июня 1912 года.