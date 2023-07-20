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Политика

Владимир Путин продлил действие ответных мер на санкции до конца 2025 года

Президент РФ Владимир Путин продлил срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции до конца 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предыдущая версия указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности, подписанного 8 марта 2022 года, действовала до 31 декабря 2023 года, теперь срок продлён до 31 декабря 2025 года.

Этот указ вводил ограничения на вывоз из страны и ввоз в неё отдельной продукции и сырья (кроме товаров, перевозимых гражданами для личного пользования) по списку, утверждённому Правительством РФ. В этот перечень вошло, в частности, ранее ввезённое в Россию технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Кроме того, был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур и так далее.

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