Владимир Путин продлил действие ответных мер на санкции до конца 2025 года

14:18, 20 июля 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин продлил срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции до конца 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предыдущая версия указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности, подписанного 8 марта 2022 года, действовала до 31 декабря 2023 года, теперь срок продлён до 31 декабря 2025 года.

Этот указ вводил ограничения на вывоз из страны и ввоз в неё отдельной продукции и сырья (кроме товаров, перевозимых гражданами для личного пользования) по списку, утверждённому Правительством РФ. В этот перечень вошло, в частности, ранее ввезённое в Россию технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Кроме того, был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур и так далее.