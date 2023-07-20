Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Новоржевском районе

16:34, 20 июля 2023, ПАИ

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет и опрокинулась у деревни Посадниково Новоржевского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»





Участники ДТП от госпитализации отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.