Девушка в Дагестане умерла после косметологической процедуры на дому
Девушка в Дагестане умерла после косметологической процедуры на дому, сообщает ТАСС. По факту инцидента организована процессуальная проверка, сообщила ТАСС помощник прокурора республики Татьяна Голубова.
Как сообщили в правоохранительных органах, пострадавшая 2001 года рождения является уроженкой дагестанского города Буйнакска.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о смерти девушки в Дагестане, которая умерла во время операции по увеличению ягодиц, проводимой на дому её подругой – мастером по наращиванию ресниц.
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