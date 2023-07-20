Девушка в Дагестане умерла после косметологической процедуры на дому

00:10, 21 июля 2023, ПАИ

Девушка в Дагестане умерла после косметологической процедуры на дому, сообщает ТАСС. По факту инцидента организована процессуальная проверка, сообщила ТАСС помощник прокурора республики Татьяна Голубова.

Как сообщили в правоохранительных органах, пострадавшая 2001 года рождения является уроженкой дагестанского города Буйнакска.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о смерти девушки в Дагестане, которая умерла во время операции по увеличению ягодиц, проводимой на дому её подругой – мастером по наращиванию ресниц.