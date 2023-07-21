Православные христиане отмечают день Казанской иконы Божией Матери
Один из главных религиозных праздников православия – День Казанской иконы Божией Матери отмечают в России сегодня, 21 июля, сообщает calend.ru.
Этот день посвящен памяти и чествованию иконы Казанской Божией Матери, которая считается одной из самых почитаемых в России.
История иконы Казанской Божией Матери берет свое начало еще в XVI веке, когда она была обнаружена на месте старой церкви в Казани. С тех пор икона стала символом веры и надежды для многих людей, которые обращаются к ней с молитвами и просьбами.
В этот день многие православные христиане посещают храмы, чтобы помолиться и почтить память о Божией Матери. Также на улицах городов проходят праздничные шествия, концерты и выставки, посвященные этому событию.
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