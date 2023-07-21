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Общество

Более 30 млн рублей должны управляющие компании Псковским тепловым сетям

33 194 232,92 рубля составляют долги управляющих компаний за горячую воду (для мест общего пользования) перед предприятием «Псковские тепловые сети» на начало июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципального предприятия Пскова.

Фото здесь и далее пресс-служба «МП Пскова «ПТС»

«Управляющая компания выступает посредником между жильцами и ресурсоснабжающей организацией в вопросе содержания мест общего пользования (отопление и горячее водоснабжение для общедомовых нужд). УК собирает платежи и обязана передавать деньги поставщику услуг. Но не всегда эти обязанности выполняются добросовестно, что приводит к появлению долгов. Если задолженность растёт, то мы начинаем предъявлять претензии и обращаемся в суд», – отметили на предприятии.

На диаграмме можно увидеть, какие УК исправно платят по счетам (белые столбцы), а какие имеют просроченную задолженность (красные столбцы).

Данные с сайта «МП г.Пскова «ПТС»

В случае невозможности взыскать долг предприятие прибегает к крайней мере – банкротство управляющей организации. При этом жильцам дома из-за этого никто не отключит отопление и горячую воду. Если управляющая компания работает плохо, то необходимо составлять акты о ненадлежащем исполнении обязанностей и требовать перерасчёт за плохо оказанную услугу, а также обратиться с жалобой в жилищную инспекцию.

«Всеми нашими рассказами мы хотим донести до вас только одну простую мысль. Управляющая компания – менеджер, который получает за свою работу деньги. Если вы умножите сумму в квитанции на 12 месяцев, то легко сможете подсчитать, сколько вы отдаёте своих «кровных» этому менеджеру, а если ещё и на количество квартир в своём доме, то и вовсе будете удивлены. А теперь вспомните, когда ваш подъезд в последний раз мыли, подметали двор и так далее. Мы ни на что не намекаем, а открыто говорим, что некоторые УК зря едят свой хлеб, но что-то с этим сделать можете только вы. Пока у нерадивых УК будут оставаться дома, они будут существовать», – подчеркнули в Псковских тепловых сетях.

При этом там отметили, что среди управляющих организаций есть и те, кто ответственно относится к своим обязательствам перед ресурсоснабжающей организацией и жильцами.

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Более 30 млн рублей должны управляющие компании Псковским тепловым сетям


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