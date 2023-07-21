Более 30 млн рублей должны управляющие компании Псковским тепловым сетям

13:13, 21 июля 2023, ПАИ

33 194 232,92 рубля составляют долги управляющих компаний за горячую воду (для мест общего пользования) перед предприятием «Псковские тепловые сети» на начало июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципального предприятия Пскова.

«Управляющая компания выступает посредником между жильцами и ресурсоснабжающей организацией в вопросе содержания мест общего пользования (отопление и горячее водоснабжение для общедомовых нужд). УК собирает платежи и обязана передавать деньги поставщику услуг. Но не всегда эти обязанности выполняются добросовестно, что приводит к появлению долгов. Если задолженность растёт, то мы начинаем предъявлять претензии и обращаемся в суд», – отметили на предприятии.

На диаграмме можно увидеть, какие УК исправно платят по счетам (белые столбцы), а какие имеют просроченную задолженность (красные столбцы).

В случае невозможности взыскать долг предприятие прибегает к крайней мере – банкротство управляющей организации. При этом жильцам дома из-за этого никто не отключит отопление и горячую воду. Если управляющая компания работает плохо, то необходимо составлять акты о ненадлежащем исполнении обязанностей и требовать перерасчёт за плохо оказанную услугу, а также обратиться с жалобой в жилищную инспекцию.

«Всеми нашими рассказами мы хотим донести до вас только одну простую мысль. Управляющая компания – менеджер, который получает за свою работу деньги. Если вы умножите сумму в квитанции на 12 месяцев, то легко сможете подсчитать, сколько вы отдаёте своих «кровных» этому менеджеру, а если ещё и на количество квартир в своём доме, то и вовсе будете удивлены. А теперь вспомните, когда ваш подъезд в последний раз мыли, подметали двор и так далее. Мы ни на что не намекаем, а открыто говорим, что некоторые УК зря едят свой хлеб, но что-то с этим сделать можете только вы. Пока у нерадивых УК будут оставаться дома, они будут существовать», – подчеркнули в Псковских тепловых сетях.

При этом там отметили, что среди управляющих организаций есть и те, кто ответственно относится к своим обязательствам перед ресурсоснабжающей организацией и жильцами.