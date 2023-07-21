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Общество

Псковичи могут стать волонтёрами на международном фестивале университетского спорта

Проведение международного фестиваля университетского спорта запланировано в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Участниками соревнований станут студенты стран БРИКС, ШОС и СНГ. Об этом ПАИ сообщили в Федеральном агентстве по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Фестиваль станет одним из крупнейших международных мультиспортивных событий, проводимых в России. Он приурочен к Годам российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах.

В рамках фестиваля представят 14 видов спорта на шести объектах, разыграют 193 комплекта медалей. Ожидается участие около трёх тысяч спортсменов в возрасте от 17 до 25 лет.

Также на фестивале задействуют команду из 3,5 тысячи волонтёров по 26 направлениям деятельности: атташе, работа со зрителями, спортивные волонтёры, волонтёры взаимодействия со СМИ и другие.

Волонтёром фестиваля может стать любой желающий с 18 лет (на некоторых позициях возможно участие волонтёров с 16 лет).

Для участия в фестивале в качестве волонтёра каждый участник должен пройти регистрацию через платформу «Добро.РФ» до 30 июля 2023 года.

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