Детская смертность снижается в Псковской области

20:36, 21 июля 2023, ПАИ

Детская смертность снижается в Псковской области. Об этом заявил главный неонатолог Министерства здравоохранения России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Специалист уточнил, что в Псковской области в прошлом году умерло шесть детей.

«Мы видели истории этих детей, и я не могу сказать, что этих детей могли бы спасти в Москве или Санкт-Петербурге», – отметил Дмитрий Иванов.

Также он подчеркнул, что с каждым годом профессионализм врачей в Псковской области растёт.

Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр. Позже итоги рабочей поездки министра в регион подвели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.