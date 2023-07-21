Детская смертность снижается в Псковской области
Детская смертность снижается в Псковской области. Об этом заявил главный неонатолог Министерства здравоохранения России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Специалист уточнил, что в Псковской области в прошлом году умерло шесть детей.
«Мы видели истории этих детей, и я не могу сказать, что этих детей могли бы спасти в Москве или Санкт-Петербурге», – отметил Дмитрий Иванов.
Также он подчеркнул, что с каждым годом профессионализм врачей в Псковской области растёт.
Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр. Позже итоги рабочей поездки министра в регион подвели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.