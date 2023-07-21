Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Детская смертность снижается в Псковской области

Детская смертность снижается в Псковской области. Об этом заявил главный неонатолог Министерства здравоохранения России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ. На фото Дмитрий Иванов

Специалист уточнил, что в Псковской области в прошлом году умерло шесть детей.

«Мы видели истории этих детей, и я не могу сказать, что этих детей могли бы спасти в Москве или Санкт-Петербурге», – отметил Дмитрий Иванов.

Также он подчеркнул, что с каждым годом профессионализм врачей в Псковской области растёт.

Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр. Позже итоги рабочей поездки министра в регион подвели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 июля 2023

Что делать при желтухе у новорождённых, рассказал врач-неонатолог

21 июля 2023

В Псковском кремле приняли победителей квиза форума «Истоки»

21 июля 2023

Уникальную находку с изображением дракона нашли псковские археологи

21 июля 2023

Фестиваль «Соловьиная ночь» проходит в Пскове

21 июля 2023

Снятый в Пскове фильм выйдет в прокат 7 сентября

21 июля 2023

Великолучанка победила в акции «Здоровое питание в школе и дома»

21 июля 2023

Александр Гончаренко вручил псковичам почётные грамоты и благодарственные письма

21 июля 2023

Гала-концерт «Битва талантов» проходит в Зелёном театре в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...