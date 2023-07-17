Марина Гаращенко подвела итоги визита министра здравоохранения России в Псковскую область

15:22, 17 июля 2023, ПАИ

Об итогах рабочей поездки министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Псковскую область рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в новом выпуске программы «Псковский телеграм Online».

«Сегодня, когда ковид уже завершился, система здравоохранения должна работать в полном объёме, как в доковидное время. Это основной критерий, который министр проверял вместе с губернатором в медучреждениях», – отметила она.

Так, в рамках рабочего визита министр посетил Псковскую областную клиническую больницу и осмотрел все отделения, которые в том числе участвуют в национальном проекте.

«Мы оснастили больницу по трём программам: «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Медицинская реабилитация». Показали новые отделения, показали, как работаем сегодня в новом формате, насколько больница сегодня способна работать над теми задачами, которые стоят, в том числе по высокотехнологичной медицинской помощи», – подчеркнула Марина Гаращенко.

Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр.