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Общество

Проблемы и ошибки системы здравоохранения исправят в Псковской области

Итоги визита министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на прошлой неделе в Псковскую область подвёл глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале в очередном выпуске «Еженедельное».

Фото ПАИ

«Прежде всего, приехал к нам не только сам министр, с прошлой среды у нас побывали представители Министерства здравоохранения, Национальных исследовательских медицинских центров, главные внештатные специалисты Минздрава России», – рассказал губернатор.

За три дня специалисты проанализировали основные элементы системы здравоохранения в области, выявили основные проблемы, ошибки и подготовили необходимые рекомендации.

По словам губернатора, было изучено всё: от работы ФАПов до алгоритмов лечения в областных учреждениях.

«Лично с экспертами работал с аналитическими данными, разбирали проблемные аспекты демографии, искали необходимые решения и корректировали наши программы. Работа была проведена огромная. Выводы лягут в основу дальнейшего развития системы здравоохранения в Псковской области», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что министр очень внимательно изучал работу на местах, лично проверял лечение тяжелобольных пациентов. Михаил Мурашко поручил ведущим клиникам страны взять на контроль состояние двух пациентов Детской областной клинической больницы.

В тот же день были проведены консультации, по результатам которых было принято решение перевести пациентов в Педиатрический университет Санкт-Петербурга, сегодня туда была отправлена четырёхмесячная девочка.

«Коллеги высоко оценили наши результаты по модернизации инфраструктуры и по борьбе с кадровым дефицитом. Но при этом были замечания по организации работы на местах. Поэтому главной темой стала необходимость повсеместного перехода на современные клинические рекомендации. И сейчас это ключевая задача», – подвёл итог глава региона.

Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр.

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Проблемы и ошибки системы здравоохранения исправят в Псковской области


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