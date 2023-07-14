В Псковском перинатальном центре доступны все виды современной помощи – Михаил Мурашко

20:30, 14 июля 2023, ПАИ

Все виды помощи, которые существует в современной медицине, доступны в Псковском клиническом перинатальном центре. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе общения с журналистами сегодня, 14 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

«В рамках визита мы традиционно посетили учреждения помощи матери и ребёнку. Хочу отметить, что созданный по поручению президента в Псковской области перинатальный центр сегодня обеспечивает безопасную среду для материнства», – сказал Михаил Мурашко.

Он рассказал, что также в рамках визита в учреждение ему удалось пообщаться с роженицами. «У двух женщин в одной палате были уже третьи роды. Так получилось, что у одной – три мальчика, а у другой – три девочки. Они сравнили, как рожали в предыдущие периоды, оценили наблюдения. Сами пациенты отмечают, что произошли кардинальные изменения как в условиях пребывания, так и в части оборудования, отношения персонала», – заверил министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что 14 июля в Псковскую область прибыл с рабочим визитом министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинских ФАП и новый корпус ПсковГУ.