Четыре человека погибли после прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ
Четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На данный момент известно о девяти пострадавших людях, однако в медицинских службах предупредили, что их количество может возрасти.
Также отмечается, что экстренные службы госпитализировали троих человек: двое получили ожоги, а у одной из сотрудниц гипермаркета случился сердечный приступ.
Кроме того, продолжаются поиски ещё одного человека, который может быть заблокирован где-то на втором этаже.
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