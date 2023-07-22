Четыре человека погибли после прорыва трубы с кипятком в московском ТЦ

17:51, 22 июля 2023, ПАИ

Четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На данный момент известно о девяти пострадавших людях, однако в медицинских службах предупредили, что их количество может возрасти.

Также отмечается, что экстренные службы госпитализировали троих человек: двое получили ожоги, а у одной из сотрудниц гипермаркета случился сердечный приступ.

Кроме того, продолжаются поиски ещё одного человека, который может быть заблокирован где-то на втором этаже.