Гроза ожидается в Псковской области 24 июля

18:18, 23 июля 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 24 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами, днём повсеместно пройдут кратковременные дожди, днём местами синоптики прогнозируют грозы. Будет дуть ветер юго-западных, западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут доходить до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.