Гроза ожидается в Псковской области 24 июля
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 24 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами, днём повсеместно пройдут кратковременные дожди, днём местами синоптики прогнозируют грозы. Будет дуть ветер юго-западных, западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут доходить до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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