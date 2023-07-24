Младенческая смертность сократилась в России почти в четыре раза

08:01, 24 июля 2023, ПАИ

Младенческая смертность сократилась в России почти в четыре раза за последние десять лет. Об этом рассказал главный неонатолог Министерства здравоохранения России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Дмитрий Иванов объяснил, что младенческая смертность измеряется не в процентах, а в промилле, то есть это количество выживших детей на 1000 живорождённых.

«Если мы возьмём сегодняшний день, в Российской Федерации уровень смертности – 4,1 промилле на 1000 детей. Чтобы понять, много это или мало. В 2012 году до того, как была принята программа строительства перинатальных центров, у нас в стране умирало порядка 20 000 детей в год, не доживали до года. Если мы возьмём с вами прошлый год, то их количество 5 800 на всю страну. То есть младенческая смертность уменьшилась в России почти в четыре раза», – пояснил гость студии.

По словам Дмитрия Иванова, Россия и Советский Союз добились в вопросе снижения младенческой смертности огромных успехов. «Если мы возьмём официальную статистику, то в 1917 году у нас в стране умирал каждый третий ребёнок, не доживал до года <…>. Соответственно в Российской империи младенческая смертность была 330 промилле, то есть 330 смертей на 1000 живорождённых», – рассказал гость студии.

А вот Советский Союз перед своим распадом имел младенческую смертность в среднем около 20 промилле. «У нас сейчас младенческая смертность ниже, чем в США, Китае. Хотя есть, конечно, куда стремиться, потому что есть страны, которые имеют две промилле», – обратил внимание Дмитрий Иванов.

По его словам, в некоторых российских регионах детская смертность составляет 1,5 промилле на 1000 детей. «Это большой успех российской медицины, но нам есть к чему стремиться», – заключил главный неонатолог Минздрава.

Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр. Позже итоги рабочей поездки министра в регион подвели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.