Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Младенческая смертность сократилась в России почти в четыре раза

Младенческая смертность сократилась в России почти в четыре раза за последние десять лет. Об этом рассказал главный неонатолог Министерства здравоохранения России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Дмитрий Иванов объяснил, что младенческая смертность измеряется не в процентах, а в промилле, то есть это количество выживших детей на 1000 живорождённых.

Фото ПАИ

«Если мы возьмём сегодняшний день, в Российской Федерации уровень смертности – 4,1 промилле на 1000 детей. Чтобы понять, много это или мало. В 2012 году до того, как была принята программа строительства перинатальных центров, у нас в стране умирало порядка 20 000 детей в год, не доживали до года. Если мы возьмём с вами прошлый год, то их количество 5 800 на всю страну. То есть младенческая смертность уменьшилась в России почти в четыре раза», – пояснил гость студии.

По словам Дмитрия Иванова, Россия и Советский Союз добились в вопросе снижения младенческой смертности огромных успехов. «Если мы возьмём официальную статистику, то в 1917 году у нас в стране умирал каждый третий ребёнок, не доживал до года <…>. Соответственно в Российской империи младенческая смертность была 330 промилле, то есть 330 смертей на 1000 живорождённых», – рассказал гость студии.  

А вот Советский Союз перед своим распадом имел младенческую смертность в среднем около 20 промилле. «У нас сейчас младенческая смертность ниже, чем в США, Китае. Хотя есть, конечно, куда стремиться, потому что есть страны, которые имеют две промилле», – обратил внимание Дмитрий Иванов.

По его словам, в некоторых российских регионах детская смертность составляет 1,5 промилле на 1000 детей. «Это большой успех российской медицины, но нам есть к чему стремиться», – заключил главный неонатолог Минздрава.

Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр. Позже итоги рабочей поездки министра в регион подвели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 июля 2023

До +24 градусов ожидается сегодня в Псковской области

24 июля 2023

Губернаторский оркестр Псковской области выступит в Витебске

24 июля 2023

Ливни и грозы надвигаются на Псковскую область

24 июля 2023

День памяти княгини Ольги отмечают в Пскове

24 июля 2023

140 мин времён войны обнаружили в Невеле

24 июля 2023

Младенческая смертность сократилась в России почти в четыре раза

24 июля 2023

Ольга Страдница наступила по народному календарю

23 июля 2023

Псковичи примут участие во Всероссийском форуме кванториумов 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...