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Какие эмоции испытывает ребёнок в утробе матери, рассказал врач

Какие эмоции испытывает ребёнок в утробе матери, рассказал главный неонатолог Министерства здравоохранения России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ

«Есть такая область медицины, которая называется перинатология. То есть это те люди, которые занимаются изучением плода в утробе матери. С развитием техники всё это фиксируется, всё это можно увидеть при 3D-моделировании», – отметил Дмитрий Иванов.

По его словам, уже в утробе видно, что плод обладает сложнейшими эмоциями – он чувствует боль, раздражение матери и отца.

«Поэтому новорожденный ребёнок – это очень сложное существо, которое обладает целым комплексом чувств, и когда ты за ним смотришь, наблюдаешь, то очень многие вещи становятся понятны. Это такой же человек, он, наверное, даже ещё более сложен, чем взрослый», – заверил врач.  

Добавим, что после рождения в первые 30 дней жизни за ребёнком следят врачи-неонатологи.

Напомним, что 14 июля в Псковской области с рабочим визитом находился министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами он обсудил перспективы развития сферы здравоохранения региона, посетил Черёхинский ФАП, новый корпус ПсковГУ и Псковский перинатальный центр. Позже итоги рабочей поездки министра в регион подвели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

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