Псковичи могут выбрать между льготными лекарствами и денежной компенсацией их стоимости
У псковичей есть возможность выбора между льготными лекарствами и денежной компенсацией их стоимости. Об этом ПАИ сообщила директор управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина.
«Пока здоровье человека не доставляет ему особого беспокойства и хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, человеку легко поддаться соблазну заменить льготы денежной компенсацией. Как только состояние ухудшается и болезнь приобретает затяжной характер, требующий длительного лечения и множества лекарств, становится очевидным, что денежной компенсации для лечения недостаточно, особенно при онкологических заболеваниях, сахарном диабете, бронхиальной астме, ревматоидном артрите, хронической почечной недостаточности», – отметила Татьяна Кузьмина.
Граждане, отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг либо от его лекарственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходимые препараты, и у них возникнет необходимость их приобретения за собственные средства.
«Если вами был сделан выбор в пользу денежной компенсации и вы убедились, что он был неправильным, необходимо знать: восстановить право на получение льготных лекарств возможно только после подачи соответствующего заявления в Социальный фонд РФ. Рекомендуем не позднее 1 октября 2023 года подать в Социальный фонд РФ заявление о возобновлении предоставления льготы для получения бесплатной лекарственной помощи и других социальных гарантий. На сегодняшний день 77 тысяч жителей Псковской области имеют льготу по обеспечению лекарствами. Из них 38 тысяч пользуются этой льготой», – рассказала Татьяна Кузьмина.
Подать заявление в фонд можно лично или обратиться в фонд в электронном виде через портал госуслуг или лично через МФЦ.
Адреса единых офисов клиентского обслуживания Социального фонда России в Псковской области, действующих с января 2023 года:
- Бежаницкий район – Бежаницы, улица Комсомольская, 6;
- Гдовский район – Гдов, улица Карла Маркса, 63;
- Дедовичский район – Дедовичи, улица Коммунаров, 16;
- Дновский район – Дно, улица Дзержинского, 7а;
- Красногородский район – Красногородск, улица Советская, 24;
- Куньинский район – Кунья, улица Советская, 19;
- Локнянский район – Локня, улица Первомайская, 47б;
- Невельский район – Невель, улица Маншук Маметовой, 7;
- Новоржевский район – Новоржев, улица Германа, 56;
- Новосокольнический район – Новосокольники, улица Тихмянова, 12;
- Опочецкий район – Опочка, улица Красногородская, 8/12;
- Островский район – Остров, улица 25 Октября, 17;
- Палкинский район – Палкино, улица Островская, 23;
- Печорский район – Печоры, улица Юрьевская, 8;
- Плюсский район – Плюсса, улица Ленина, 25;
- Порховский район – Порхов, улица Мебельная, 4;
- Псковский район – Псков, улица Алтаева, 6;
- Пустошкинский район – Пустошка, Первомайская, 21;
- Пушкиногорский район – Пушкинские Горы, улица Пушкинская, 28;
- Пыталовский район – Пыталово, улица Красноармейская, 36;
- Себежский район – Себеж, улица Пролетарская, 40;
- Струго-Красненский район – Струги Красные, улица Советская, 24;
- Усвятский район – Усвяты, улица 25 Октября, 67;
- Псков – Псков, улица Петровская, 53 и Псков, Октябрьский проспект, 52;
- Великие Луки и Великолукский район – Великие Луки, улица Комсомольская, 27а.
Псковичи могут выбрать между льготными лекарствами и денежной компенсацией их стоимости