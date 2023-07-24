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Общество

Псковичи могут выбрать между льготными лекарствами и денежной компенсацией их стоимости

У псковичей есть возможность выбора между льготными лекарствами и денежной компенсацией их стоимости. Об этом ПАИ сообщила директор управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ. На фото Татьяна Кузьмина.

«Пока здоровье человека не доставляет ему особого беспокойства и хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, человеку легко поддаться соблазну заменить льготы денежной компенсацией. Как только состояние ухудшается и болезнь приобретает затяжной характер, требующий длительного лечения и множества лекарств, становится очевидным, что денежной компенсации для лечения недостаточно, особенно при онкологических заболеваниях, сахарном диабете, бронхиальной астме, ревматоидном артрите, хронической почечной недостаточности», – отметила Татьяна Кузьмина.

Граждане, отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг либо от его лекарственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходимые препараты, и у них возникнет необходимость их приобретения за собственные средства.

«Если вами был сделан выбор в пользу денежной компенсации и вы убедились, что он был неправильным, необходимо знать: восстановить право на получение льготных лекарств возможно только после подачи соответствующего заявления в Социальный фонд РФ. Рекомендуем не позднее 1 октября 2023 года подать в Социальный фонд РФ заявление о возобновлении предоставления льготы для получения бесплатной лекарственной помощи и других социальных гарантий. На сегодняшний день 77 тысяч жителей Псковской области имеют льготу по обеспечению лекарствами. Из них 38 тысяч пользуются этой льготой», – рассказала Татьяна Кузьмина.

Подать заявление в фонд можно лично или обратиться в фонд в электронном виде через портал госуслуг или лично через МФЦ.

Адреса единых офисов клиентского обслуживания Социального фонда России в Псковской области, действующих с января 2023 года:

  • Бежаницкий район – Бежаницы, улица Комсомольская, 6;
  • Гдовский район – Гдов, улица Карла Маркса, 63;
  • Дедовичский район – Дедовичи, улица Коммунаров, 16;
  • Дновский район – Дно, улица Дзержинского, 7а;
  • Красногородский район – Красногородск, улица Советская, 24;
  • Куньинский район – Кунья, улица Советская, 19;
  • Локнянский район – Локня, улица Первомайская, 47б;
  • Невельский район – Невель, улица Маншук Маметовой, 7;
  • Новоржевский район – Новоржев, улица Германа, 56;
  • Новосокольнический район – Новосокольники, улица Тихмянова, 12;
  • Опочецкий район – Опочка, улица Красногородская, 8/12;
  • Островский район – Остров, улица 25 Октября, 17;
  • Палкинский район – Палкино, улица Островская, 23;
  • Печорский район – Печоры, улица Юрьевская, 8;
  • Плюсский район – Плюсса, улица Ленина, 25;
  • Порховский район – Порхов, улица Мебельная, 4;
  • Псковский район – Псков, улица Алтаева, 6;
  • Пустошкинский район – Пустошка, Первомайская, 21;
  • Пушкиногорский район – Пушкинские Горы, улица Пушкинская, 28;
  • Пыталовский район – Пыталово, улица Красноармейская, 36;
  • Себежский район – Себеж, улица Пролетарская, 40;
  • Струго-Красненский район – Струги Красные, улица Советская, 24;
  • Усвятский район – Усвяты, улица 25 Октября, 67;
  • Псков – Псков, улица Петровская, 53 и Псков, Октябрьский проспект, 52;
  • Великие Луки и Великолукский район – Великие Луки, улица Комсомольская, 27а.
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