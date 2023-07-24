Псковичи могут выбрать между льготными лекарствами и денежной компенсацией их стоимости

11:14, 24 июля 2023, ПАИ

У псковичей есть возможность выбора между льготными лекарствами и денежной компенсацией их стоимости. Об этом ПАИ сообщила директор управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина.

«Пока здоровье человека не доставляет ему особого беспокойства и хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, человеку легко поддаться соблазну заменить льготы денежной компенсацией. Как только состояние ухудшается и болезнь приобретает затяжной характер, требующий длительного лечения и множества лекарств, становится очевидным, что денежной компенсации для лечения недостаточно, особенно при онкологических заболеваниях, сахарном диабете, бронхиальной астме, ревматоидном артрите, хронической почечной недостаточности», – отметила Татьяна Кузьмина.

Граждане, отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг либо от его лекарственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходимые препараты, и у них возникнет необходимость их приобретения за собственные средства.

«Если вами был сделан выбор в пользу денежной компенсации и вы убедились, что он был неправильным, необходимо знать: восстановить право на получение льготных лекарств возможно только после подачи соответствующего заявления в Социальный фонд РФ. Рекомендуем не позднее 1 октября 2023 года подать в Социальный фонд РФ заявление о возобновлении предоставления льготы для получения бесплатной лекарственной помощи и других социальных гарантий. На сегодняшний день 77 тысяч жителей Псковской области имеют льготу по обеспечению лекарствами. Из них 38 тысяч пользуются этой льготой», – рассказала Татьяна Кузьмина.

Подать заявление в фонд можно лично или обратиться в фонд в электронном виде через портал госуслуг или лично через МФЦ.

Адреса единых офисов клиентского обслуживания Социального фонда России в Псковской области, действующих с января 2023 года: