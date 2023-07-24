Подведены итоги соревнований по шахматам в честь Дня города Пскова

12:16, 24 июля 2023, ПАИ

Подведены итоги шахматных соревнований, приуроченных ко Дню города Пскова и Дню шахмат. Турнир проходил в Пскове в центре науки и спорта «Без предела» 22 и 23 июля. Об этом сообщается в группе «ШК UNLIM» в соцсети «ВКонтакте».

Первое место в турнире по шведским шахматам заняли Сергей Арефьев и Владимир Никитенков. Серебро взяли Владислав Мерзанюков и Виталий Цветков. Замкнули тройку лидеров шахматисты Екатерина Арламова и Иван Дмитриев.

«Разнообразие турниров меня порадовало. Жаль только, что не набралось участников по шахматам Фишера. Рапид и блиц – хорошие форматы, но они обычные», – рассказал корреспонденту ПАИ чемпион турнира по шведским шахматам, а также серебряный призёр турниров по рапиду и блицу Владимир Никитенков.

«Я не любитель делать много туров. Сразу становится понятно, кто сильнее в турнире, к тому же усталость может накопиться. Хотелось выразить признательность городской федерации шахмат. Четыре года назад не было таких турниров. Конечно, в городе не так много соревнований, но мне достаточно. Я человек занятой, поэтому не смог бы играть каждый день. Но поиграть есть где», – рассказал Владимир Никитенков.

На открытом турнире по рапиду выиграл Роман Алексеев, вторым стал Владимир Никитенков, а третье место занял Владислав Мерзанюков. В таком же турнире среди детей чемпионом стал Максим Коренной, второе место досталось Семёну Тихонову, а замкнула тройку лидеров Валерия Кузнецова.

Также на соревнованиях проходил турнир по блицу. Чемпионом в нём стал Григорий Шаранков, второе место досталось Владимиру Никитенкову, а третьим призёром оказался москвич Павел Эйнор. В турнире по блицу среди детей первым стал Виталий Григорьев, вторую строчку занял Тимофей Эйнор, а третье место досталось Назару Евдокимову.