Опубликовано видео с места ДТП в Опочецком районе, где госпитализировали двух человек

16:39, 24 июля 2023, ПАИ

Опубликовано видео с ДТП в Опочецком районе, где госпитализировали двух человек.

Напомним, что в деревне Барабаны произошло столкновение автомобилей Lada и Renault.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada остановился на проезжей части для совершения поворота. В то же время водитель Renault Logan при движении в попутном направлении, предположительно, уснул за рулём, в результате автомобиль врезался в Lada.