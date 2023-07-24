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Происшествия

Двух человек госпитализировали после ДТП в Опочецком районе

Столкновение автомобилей Lada и Renault произошло в деревне Барабаны в Опочецком районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали пассажир Renault и водитель Lada. Их госпитализировали в медучреждение.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada остановился на проезжей части для совершения поворота. В тоже время водитель Renault Logan при движении в попутном направлении, предположительно, уснул за рулём, в результате автомобиль врезался в Lada.

  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ
  • ДТП
    Фото: ПАИ

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

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