Двух человек госпитализировали после ДТП в Опочецком районе

14:42, 24 июля 2023, ПАИ

Столкновение автомобилей Lada и Renault произошло в деревне Барабаны в Опочецком районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали пассажир Renault и водитель Lada. Их госпитализировали в медучреждение.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada остановился на проезжей части для совершения поворота. В тоже время водитель Renault Logan при движении в попутном направлении, предположительно, уснул за рулём, в результате автомобиль врезался в Lada.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.