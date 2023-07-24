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Политика

Президент России подписал закон о запрете смены пола и ряде других ограничений

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии, сообщило РИА Новости со ссылкой на Госдуму.

Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через:

  • фильмы;
  • книги;
  • рекламные ролики;
  • публикации в СМИ;
  • аудиовизуальные сервисы;
  • компьютерные игры;
  • маркетплейсы.

При этом российские пользователи социальных сетей не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если те будут содержать пропаганду ЛГБТ.

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесли поправки, которые распространяют ответственность за нарушение новых законов как на взрослых, так и на несовершеннолетних.

Так, за распространение пропаганды ЛГБТ в СМИ или интернете россияне должны будут заплатить до 400 тысяч рублей, юрлица – до пяти миллионов. Граждан иностранных государств также могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

Согласно двум новым статьям КоАП, за пропаганду педофилии физлиц смогут оштрафовать на сумму в размере до 800 тысяч рублей и до десяти миллионов – юрлиц. Иностранцу придётся также заплатить до 800 тысяч рублей, либо его выдворят из страны.

За распространение среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у них желание изменить свой пол, грозят штрафы в размере до 200 тысяч рублей для граждан и до четырёх миллионов рублей для юрлиц.

Новый пакет законов также предусматривает, что материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором. Уполномоченная организация будет вести мониторинг такой информации в интернете.

При выявлении по результатам мониторинга признаков пропаганды ЛГБТ или педофилии Роскомнадзор сможет принимает меры к ограничению доступа к такой информации, а также направлять сведения об этом в уполномоченные органы.

 

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