На трёх улицах Пскова начались подготовительные работы по ремонту дороги

21:57, 24 июля 2023, ПАИ

На улицах Спартака, Торфяной и Дновской начались подготовительные работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

До конца недели при благоприятных погодных условиях подрядчик планирует уложить выравнивающий слой, хатем будет выполнять устройство асфальтобетонного покрытия, приведёт в порядок обочины.

На улицах будут установлены искусственные неровности, дорожные знаки и нанесена разметка.