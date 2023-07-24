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Политика

Минтруд подготовил указ о единовременной выплате на детей

Минтруд подготовил указ о единовременной выплате 100 тысяч рублей на каждого ребёнка до 18 лет, пострадавшего в ходе СВО. Об этом сообщила «Российская газета». 

Касаться это будет детей с российским гражданством, постоянно проживающих в России. Мера поддержки будет оказываться семьям из Херсонской, Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также из приграничных регионов России, которые прилегают к районам проведения СВО. 

Рассчитывать на выплату смогут семьи, чьи дети получили ранения, контузию или травму с начала спецоперации – 24 февраля 2022 года.

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