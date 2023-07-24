Минтруд подготовил указ о единовременной выплате на детей

22:19, 24 июля 2023, ПАИ

Минтруд подготовил указ о единовременной выплате 100 тысяч рублей на каждого ребёнка до 18 лет, пострадавшего в ходе СВО. Об этом сообщила «Российская газета».

Касаться это будет детей с российским гражданством, постоянно проживающих в России. Мера поддержки будет оказываться семьям из Херсонской, Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также из приграничных регионов России, которые прилегают к районам проведения СВО.

Рассчитывать на выплату смогут семьи, чьи дети получили ранения, контузию или травму с начала спецоперации – 24 февраля 2022 года.