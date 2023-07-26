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Происшествия

Росгвардейцы оказали помощь пострадавшим в аварии на территории ДНР

Военнослужащие спецназа Росгвардии, обеспечивающие безопасность альтернативного маршрута в Крым, первыми пришли на помощь жителям Московской области, получившим травмы в ДТП в Донецкой народной республике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Во время службы сотрудники ведомства обнаружили лежащий на дороге мотоцикл и двух людей возле него. Выяснилось, что мотоциклист, возвращавшийся из отпуска вместе с пассажиркой, не справился с управлением транспортным средством.

Военнослужащие Росгвардии вызвали скорую медицинскую помощь и другие службы, а также оказали мужчине и женщине доврачебную помощь, используя индивидуальные аптечки.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

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