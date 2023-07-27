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Политика

Общественный штаб по наблюдению за выборами и облизбирком встретятся на дискуссионной площадке

Открытое заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в ЕДГ – 2023 пройдёт 28 июля на площадке Общественной палаты Псковской области с участием представителей избирательной комиссии Псковской области. Об этом ПАИ рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва.

Фото: Общественная палата Псковской области

«Участникам заседания расскажут об итогах выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных и региональных выборах Псковской области в 2023 году, – сообщила Наталья Горбачёва. – Также рассмотрим подготовку к дистанционному электронному голосованию и организации видеонаблюдения на избирательных участках».

Кроме того, она отметила, что собравшиеся проанализируют этап выдвижения кандидатов на выборы, обсудят вопросы взаимодействия с облизбиркомом, а также плановые мероприятия штаба на предстоящих 12 выборных кампаниях на территории региона.

Отметим, что открытие общественного штаба в Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования 2023 года прошло 14 июня. Он располагается в здании «Команды 2018» в Пскове. Также там будет организована работа центра видеонаблюдения и горячие линии. Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Основная цель штаба – обеспечение эффективного контроля за выборами в дни голосования. 

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