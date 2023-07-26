Крыши домов снёс ураган в Дедовичском районе

15:40, 26 июля 2023, ПАИ

Ураганный ветер снёс крыши домов в Дедовичском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев



Фото: Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев



Фото: Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев



Фото: Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев



Фото: Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев









«Вчера вечером ураганный ветер и ливневый дождь прошли на территории Дедовичского района. Наиболее пострадала деревня Липня, где ветром сорваны крыши домов и хозяйственных построек. Ветром повалены деревья, электроопоры, повреждены линии электропередачи», – отметил глава района.

Геннадий Афанасьев также сообщил, что многие населённые пункты до сих пор остаются без электричества.

В настоящее время проводятся восстановительные работы.