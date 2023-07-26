Крыши домов снёс ураган в Дедовичском районе
Ураганный ветер снёс крыши домов в Дедовичском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев
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Фото: Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев
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Фото: Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев
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Фото: Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев
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Фото: Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев
«Вчера вечером ураганный ветер и ливневый дождь прошли на территории Дедовичского района. Наиболее пострадала деревня Липня, где ветром сорваны крыши домов и хозяйственных построек. Ветром повалены деревья, электроопоры, повреждены линии электропередачи», – отметил глава района.
Геннадий Афанасьев также сообщил, что многие населённые пункты до сих пор остаются без электричества.
В настоящее время проводятся восстановительные работы.
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