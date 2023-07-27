Автомобиль горел на Красноармейской набережной в Пскове

10:15, 27 июля 2023, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, один из пожаров произошёл 26 июля в 15:42 в Пскове. На Красноармейской набережной у дома № 18а автомобиль Audi-100 1987 года выпуска выгорел внутри по всей площади. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в салоне машины.

В этот же день на улице Мелиораторов в Печорах сгорела хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли от огня три автомобиля.

А в деревне Перовмайская Гдовского района сгорел двухквартирный жилой дом. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в квартире № 1. Пожарные спасли от огня два жилых дома и хозяйственную постройку.