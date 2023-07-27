Шесть человек погибли при падении вертолёта в России

12:01, 27 июля 2023, ПАИ

Шесть человек погибли и ещё семь пострадали в результате падения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Вертолёт потерпел крушение, задев линию электропередачи.

«При заходе на посадку в населённом пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолёт Ми-8 авиакомпании «Алтай авиа» задел электрические провода, упал и загорелся. На борту находились 13 человек – шестеро из них погибли на месте, ещё семеро пострадали», – приводит слова собеседника агентство.