Начальник псковской Госавтоинспекции работает на месте смертельного ДТП в Дедовичском районе
Дедовичские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По предварительной информации, сегодня, 16 ноября, у деревни Красные Горки в Дедовичском районе водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, в результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем УАЗ.
В результате ДТП в автомобиле Lada Kalina погибли два человека.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Работу полицейских на месте координирует начальник регионального управления Госавтоинспекции УМВД России полковник полиции Андрей Калинин.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Начальник псковской Госавтоинспекции работает на месте смертельного ДТП в Дедовичском районе