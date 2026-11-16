Начальник псковской Госавтоинспекции работает на месте смертельного ДТП в Дедовичском районе

12:25, 16 ноября 2026, ПАИ

Дедовичские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня, 16 ноября, у деревни Красные Горки в Дедовичском районе водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, в результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем УАЗ.

В результате ДТП в автомобиле Lada Kalina погибли два человека.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Работу полицейских на месте координирует начальник регионального управления Госавтоинспекции УМВД России полковник полиции Андрей Калинин.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.