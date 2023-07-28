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О варикозной болезни поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Сердечно-сосудистый хирург Псковской областной клинической больницы Егор Ковалёв стал гостем программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ/На фото Егор Ковалёв

 

Главное из эфира:

  • сегодня каждый четвертый житель области страдает варикозом. С возрастом, когда человек достигает 70+, страдает уже 70 %;
  • варикоз чаще встречается у женщин, чем у мужчин;
  • болезнь проходит шесть стадий. Чем раньше обратиться, тем проще вылечить;
  • на первой стадии образуются сосудистые звёздочки, на последней – язвы, открытые раны с которыми трудно бороться. «Большинство людей обращаются на последней стадии. В некоторых случаях необходимо экстренное оперативное лечение»;
  • если ничего не предпринимать, то варикоз будет прогрессировать, можно довести себя до последней стадии. «Самое опасное – тромбофлебит, когда кровь застаивается и превращается в тромб, которой опасен отрывом, его перемещение по кровеносной системе стремительно. Какой путь он выберет, не известно»;
  • обратите внимание на резкий отёк, уплотнение в области вены, красноту и резкую боль – сразу вызывайте скорую. «Организм сам подаёт сигнал об опасности»;
  • удаление поверхностных вен никак не влияет на кровоток. «Вены, которые расположены на глубине, компенсируют кровоток, работают, замещая удалённые вены вполне нормально и без проявлений»;
  • никакие народные средства и кремы варикоз не вылечат;
  • обращаться нужно в поликлинику к хирургу, тот даёт направление на УЗИ, затем – к флебологу;
  • в группе риска те, кто страдает лишним весом, имеет наследственный фактор, сидячую работу, а также, кто принимает гормональные препараты. Необходим активный режим: плавание, ходьба, свежий воздух, больше фруктов и овощей – там содержится коллаген, который укрепляет стенки вен;
  • опасно ношение обуви на каблуке свыше четырёх сантиметров. «Это дополнительная нагрузка на венозную систему»;
  • в Псковской областной больнице используют современные методики операций – радиочастотная абляция вен. «Проходит быстро, под местной анестезией. Убираются поверхностные вены. Через два часа пациента отпускают домой, его работоспособность восстанавливается сразу»;
  • «Люди любят ставить пиявок на варикозные вены, не осознавая то, что их может ждать в дальнейшем. А это такие осложнения, как восполнение вен, это возможность занесения инфекции в вены, то есть развитие тромбофлибита, а также кровотечения».

 

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