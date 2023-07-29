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Локнянский педагог делает ёлочные игрушки из ваты по старинной технологии

Локнянский педагог делает ёлочные игрушки из ваты по старинной технологии. Их фотографиями поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале в рамках рубрики «Таланты Псковской земли».

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Главе региона передали игрушки местного Центра дополнительного образования, когда он был в Локнянском районе. «Это полностью ручная работа по технологии прошлого века. Ватные игрушки тогда были популярны в нашей стране, и как ёлочные украшения присутствовали почти в каждом доме», - рассказал он.

«Силами замечательного педагога Центра Елены Руменцевой в Псковской области такие изделия переживают второе рождение. Ведь она не просто делает из своими руками, но и учит детишек этому старинному и волшебному ремеслу», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Больше об этой технологии и о жизни Центра можно узнать в группе «Центр дополнительного образования Локня» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее глава региона анонсировал в своём телеграм-канале запуск новой рубрики под названием «Таланты Псковской земли». «Мне кажется, важно всегда информационно поддерживать наших художников и артистов, мастеров и ремесленников, учёных и изобретателей. Уверен, такое внимание им будет не только приятно, но и полезно», – отметил псковский губернатор.

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