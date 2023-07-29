Мужчина ограбил 100-летнего ветерана войны в Липецке

23:27, 29 июля 2023, ПАИ

Мужчину задержали за ограбление ветерана Великой Отечественной войны в Липецке, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«В Липецке сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу у ветерана Великой Отечественной войны, которому в этом году исполнилось 100 лет. Неизвестный постучался в квартиру пенсионера и предложил приобрести мед. Когда пожилой мужчина отказался, злоумышленник оттолкнул его, ворвался в жилище и открыто похитил наручные часы и деньги в сумме 1,5 тыс. рублей», – рассказала Ирина Волк.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.