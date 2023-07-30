До +25 градусов ожидается в Псковской области 31 июля

11:26, 30 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 31 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление будет низким.