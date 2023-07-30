До +25 градусов ожидается в Псковской области 31 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 31 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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