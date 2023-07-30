Чем занимаются депутаты в Пскове и как объединить жителей микрорайона – в интервью с Юрием Бурлиным

10:44, 31 июля 2023, ПАИ

Чем занимаются депутаты во время парламентских каникул, почему сапожник должен иметь сапоги, чего не хватило для победы в рейтинговом голосовании «за гномиков» и как объединить жителей центрального микрорайона – в интервью с депутатом Псковской городской Думы по округу № 1 Юрием Бурлиным.

– Когда у депутата каникулы, жители тоже отдыхают?

– Депутаты точно не отдыхают! Сейчас же самая страда стройки – исполнение заявок по ТОС. Сегодня присутствовал на Октябрьском проспекте, 30, там техника начала работать. Поговорил с подрядчиком, поняли друг друга, будем взаимодействовать. Кстати, жители предложили добавить зелёных насаждений, готовы финансово вложиться. Дом этот дружный, боевой, и председатель – очень активная женщина. Так что итоги в сентябре уже подведём – увидим результат.

– Вы среди коллег – лидер по ТОС. Есть ещё планы по их созданию?

– Конечно! Готовим ещё ТОС по адресам: Некрасова, 52, Детская, 1, Пушкина, 7 и Ленина, 1. Кстати, на Детской, 1 я сам живу с детства, это мой родной дом, не большой, двухподъездный.

– Сапожник, оказывается, с сапогами!

– Мало того, планирую подать заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Хочу сам пройти путь, который рекомендую гражданам. Тем более сейчас ТОС организуем, а многие документы смежные.

– Не планируете в областном конкурсе ТОС участвовать?

– Знаю, от города была только заявка из округа депутата Григория Стороненкова. И действительно, почему бы нам не выйти?

– Почему, на ваш взгляд, в рейтинговом голосовании на благоустройство общественных территорий не победили «гномики» возле бывшего магазина «Малыш», а сквер возле «Рижской» оказался в числе лидеров?

– Здесь сработал «эффект Юрченко», в хорошем смысле, конечно. Телевизионщики отлично это дело подсветили. А для меня это хороший опыт… Людям не хватило элементарной визуализации, концепции сквера. Ничего, мы на будущий год её подготовим, я с дизайнером уже разговаривал.

– В вашем округе много мест, которыми пользуется весь город, и на июльской пресс-конференции в Псковском агентстве информации глава города Борис Елкин сказал, что благоустройство Летнего и Ботанического сада могут включить в рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» в следующем году.

– Да это же просто отличная идея! Но заходить хорошо бы с «картинки». Встречусь с начальником градостроительного управления, возможно, какой-то проект уже имеется.

– Ботанический и Летний сад – это же исторический центр!

– Причём там не надо много денег, речь ведь не идёт о реконструкции, глобально там ничего менять не нужно. Можно упаковать старые смыслы и наполнить новыми. Но от «гномиков» всё же не хочу отказываться, есть по ним ряд идей. Имеется ещё одно хорошее место – пляж на Великой, за танком. Думаю над ним – хорошая локация может получиться для жителей Гражданской и Советской.

– Что ещё вас как депутата беспокоит?

– В Техническом, Гуманитарном лицеях, в школах № 1 и № 2 нет спортивных стадионов. До «Машиностроителя» многим далековато, пока идут, уроки закончатся. Делать что-то глобальное по программе «Газпром – детям» не получится. Это же центр, где прежде придётся сначала проводить раскопки, к тому же там различные подземные сети проходят. Кстати, в проект реконструкции здания 1-й школы стадион включён. По остальным – вопрос открытый.

– Вы депутат молодой, всего с одногодичным стажем. Может, вам стоит позаимствовать идеи у старших коллег, у Григория Стороненкова, как объединить жителей центрального округа? Например, так же устраивать день микрорайона или «Чистые игры»?

– У нас округ специфический, нет новостроек, где в одном доме 800 жильцов. Постройка малоэтажная, детей немного. А нас ведь объединяют именно дети. Хотя мы разве против детей из других микрорайонов, которые играют на площадке в Финском парке? Они, наоборот, объединят микрорайоны города. Наши плюсы – локации, например, хоть у памятника Пушкина можно собираться с танцами. Только надо понять, на какую аудиторию ориентироваться. В этом направлении ещё предстоит поработать. А в «Чистых играх» я и сам участвовал. Жители нашего микрорайона пока не так активны. Хотя есть положительная особенность малоквартирных домов – людям легче самоорганизоваться и понять друг друга. И положительные примеры – налицо!