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Общество

Аварийность на псковских дорогах снизилась почти на 50 % 

Число дорожных аварий выросло в России впервые за последние несколько лет. Однако в Псковской области аварийность снизилась на 48,1 %. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического отчёта, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. 

За первое полугодие в России произошло 56 228 аварий, что на 3,9 % больше показателей за аналогичный период прошлого года. Жертвами ДТП с начала года стали 5908 человек (+2,9 %), 71 046 людей (+3,6 %) получили травмы.

Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, летальные исходы зафиксированы в каждой одиннадцатой аварии (4,9 тысячи смертельных ДТП с начала года). Наибольший рост количества погибших в дорожных происшествиях в первом полугодии отмечается в республиках Алтай (+75 %), Ингушетия (+95 %), Калмыкия (+81,3 %), Карелия (+150 %), Костромской (+70,6 %) и Ярославской (+76,7 %) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (+77,8 %).

При этом в ряде регионов, напротив, количество погибших в авариях заметно снизилось. К примеру, в Республике Марий Эл этот показатель сократился на 53,3 %, в Кабардино-Балкарии – на 51,7 %, а в Псковской области  на 48,1 %. На Чукотке за полгода вообще не произошло ни одного смертельного ДТП.

Наибольшее число аварий (87,8 %) произошло по причине нарушения водителями правил дорожного движения. Часто ДТП происходит из-за несоблюдения очерёдности проезда перекрёстков (9847 случаев с начала года) и несоответствия скорости конкретным условиям движения (9826 инцидентов). В 4727 случаях причиной стал выезд на встречную полосу.

По словам экспертов, в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» совместно с другими министерствами и ведомствами проводится целый комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности. Это расширение и реконструкция наиболее проблемных участков дорог, установка разделительных барьеров, предотвращающих выезд на встречную полосу, обустройство пешеходных переходов.

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