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Общество

Зачисление в курсанты состоялось в Псковском филиале университета ФСИН России

Зачисление в курсанты по очной форме обучения состоялось в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Приказ о зачислении в курсанты объявили сегодня на плацу, где прошло торжественное построение. Права поднять Государственный флаг РФ был удостоен Виталий Соколов, который набрал наибольшее количество баллов по итогам вступительных испытаний.

Курсантов поздравил начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев. Он также выразил надежду, что первокурсники сделали верный выбор в своей жизни, приняв решение стать сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

«Уверен, что новая страница вашей жизни, связанная со службой в уголовно-исполнительной системе и обучением в образовательной организации, будет наполнена множеством интересных открытий, ведущих к профессиональному становлению. Вам предстоит добиваться успехов в учёбе и научно-исследовательской работе, проявлять свои лучшие качества в служебной и физической подготовке», – отметил Александр Сысоев.

Сегодня также состоялось собрание начальника и заместителей по направлениям деятельности Псковского филиала университета с зачисленными в вуз курсантами. Им рассказали об особенностях предстоящего профессионального обучения на загородной учебной базе образовательной организации в течение августа.

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