День памяти художника Антона Легашёва отмечают в Псковском музее-заповеднике

17:34, 31 июля 2023, ПАИ

В картинной галерее Псковского музея-заповедника представлена работа художника Антона Легашёва «В горах Китая». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Выставка картины приурочена к 225-летию художника (1798–1865), который несколько лет прожил в Пекине в составе Русской духовной миссии.

«Легашёв много времени уделял рисованию с натуры, делая акцент на этнографических подробностях, а также писал портреты китайской знати. Исследователь Е. Н. Нестерова, ссылаясь на «Художественную газету» за 1838 год, отмечает, что «слава Легашёва в Пекине сравнилась со славою Тициана в Италии и, без сомнения, превзошла последнюю», – отметили в музее.

Картина «В горах Китая» принадлежала коллекции Ф. М. Плюшкина, а затем перешла псковскому собранию. «На ней изображён традиционный китайский пейзаж, который может стать для современников возможностью чуть ближе познакомиться с загадочным миром далёкой азиатской страны», – добавили организаторы выставки.