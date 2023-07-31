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День памяти художника Антона Легашёва отмечают в Псковском музее-заповеднике

В картинной галерее Псковского музея-заповедника представлена работа художника Антона Легашёва «В горах Китая». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка картины приурочена к 225-летию художника (1798–1865), который несколько лет прожил в Пекине в составе Русской духовной миссии.

«Легашёв много времени уделял рисованию с натуры, делая акцент на этнографических подробностях, а также писал портреты китайской знати. Исследователь Е. Н. Нестерова, ссылаясь на «Художественную газету» за 1838 год, отмечает, что «слава Легашёва в Пекине сравнилась со славою Тициана в Италии и, без сомнения, превзошла последнюю», – отметили в музее.

Картина «В горах Китая» принадлежала коллекции Ф. М. Плюшкина, а затем перешла псковскому собранию. «На ней изображён традиционный китайский пейзаж, который может стать для современников возможностью чуть ближе познакомиться с загадочным миром далёкой азиатской страны», – добавили организаторы выставки.

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